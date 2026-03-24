気象予報士の平島さんです。先ほどもお伝えしましたが富山市の松川べりのサクラが咲き始めましたね。私も毎日気になっていて、きょうは撮影に行ってきました。きょう午前の松川べりです。まだつぼみが多い状態ですが、よく見てみると…花が咲いていますね。待ちわびていたやわらかな色合いのソメイヨシノの花ですね。こちらの木は、松川にかかる華明橋のたもと、富山市役所の前に植えられているものです。ウエザーニュӦ