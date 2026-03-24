国土交通省は24日、中東情勢の緊迫化に伴う燃料の供給不安を巡り、約1600のトラック事業者が軽油の価格高騰や石油販売会社による供給制約の影響を受けていると明らかにした。運輸関連の業界団体を通じ、燃料調達に支障が出ていないかどうかを13日から確認していた。調査に対し、24日までに影響を受けていると回答した事業者を数えた。国交省によると、全国のトラック事業者数は約6万ある。