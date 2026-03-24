サクラ咲く春に旅立ちです。富山大学の卒業式がきょう行われ、2200人あまりが笑顔で門出の日を迎えました。晴れやかな笑顔でこの日を迎えた若者たち。卒業・修了するのは9つの学部の学生と大学院生あわせて2245人です。例年、会場となっている富山市総合体育館が改修工事中のため、今年は富山市の五福キャンパスと高岡テクノドームに会場を分散し、午前と午後の2部制で開かれました。式では齋藤滋学長が「失敗を恐れず常に挑