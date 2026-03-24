【リオデジャネイロ＝大月美佳】コロンビア南部プエルトレギサモで２３日午前、軍のＣ１３０輸送機が墜落し、少なくとも６６人が死亡した。軍によると、輸送機には兵士ら１２８人が搭乗していた。４人が行方不明のほか、５０人以上が負傷して病院に搬送された。発表によると、輸送機は２３日午前９時５０分頃、エクアドルとの国境付近に兵士らを運ぶため、離陸した直後に異常が発生し、空港から約１・５キロ・メートル地点で墜