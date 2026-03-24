ウクライナ軍がロシア最大級とされる石油の輸出拠点などを攻撃しました。ロシア軍への資金や燃料の供給を遮断するねらいがあるとみられます。ウクライナ軍参謀本部は、22日から23日にかけて、ロシア北西部レニングラード州の港湾都市プリモルスクにある石油ターミナルと、中部バシコルトスタン共和国ウファにある石油精製施設を攻撃したと発表しました。レニングラード州の知事はドローンの攻撃があり、港で燃料タンクが損傷し、火