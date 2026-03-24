入院中のパパがリハビリに励む様子を撮影して、1週間会っていない愛犬に見せたら…？愛犬の反応が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で9万8000回再生を突破。「優しい子」「エール送ってる」「胸が熱くなりました」といった声が寄せられています。 【動画：1週間前から入院しているパパ→『リハビリ中の映像』を犬に見せた結果…泣けてくる『愛を感じる反応』】 入院中のパパの映像を見せたら… YouTubeチャンネル「マルチ&#