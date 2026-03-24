去年9月、周南コンビナートの海底で見つかった不発弾があす、水中で爆破処理されます。きょう（24日）、周南市長を本部長とする現地対策本部が設置されました。（藤井周南市長）「不発弾の処理にかかる現地対策本部を出光会館に設置いたします」現地対策本部は周南市の出光興産 徳山事業所内の出光会館に設置、周南市や県のほか、不発弾の水中爆破処理を行う海上自衛隊呉地方総監部など14機関で構成されています。きょうの会