上関町で中国電力が建設計画を進めている使用済み核燃料の中間貯蔵施設について、柳井市議会はきょう、住民団体から提出されていた計画への反対決議を求める請願を「継続審査」としました。請願は「上関の中間貯蔵施設を考える周防住民の会」が先月、市議会に提出していたものです。請願では自治会へのアンケートなどから多数の市民が中間貯蔵施設建設計画に対し反対を示しているとして、議会としても計画に反対の意思表明を