県選定保存技術に選ばれた「檜皮葺」の保持者として県内唯一の職人の男性が認定され、きょう（24日）、認定書の交付式が行われました。県選定保存技術「檜皮葺」の保持者として認定されたのは山口市に住む佐々木真さんです。選定保存技術は文化財を保存するために欠くことができない伝統的な技術や技能で、その技術を保存していくために保持者も認定されます。佐々木さんは県内唯一の檜皮葺の職人として瑠璃光寺五重塔をはじめ県の