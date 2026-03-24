山口大学の卒業式がきょう（24日）行われました。およそ2300人の学生たちが多くの学びと出会いを胸にキャンパスに別れを告げました。今年度、山口大学を卒業するのは、学部生1792人、大学院生494人の合わせて2286人です。山口市の維新大晃アリーナで開かれた卒業式では、谷澤幸生学長が学部生と大学院生の代表者に卒業証書や学位記を贈りました。そして、理学部の重岡颯さんが答辞を述べました。（答辞・重岡颯さん）「私た