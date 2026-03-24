下関市のロータリークラブが、ことしも子育て支援施設＝「ふくふくこども館」に絵本を贈りました。絵本を贈ったのは、下関北ロータリークラブです。きょう（24日）は、田渕清隆会長が「ふくふくこども館」を訪れ、関係者に目録を手渡しました。下関北ロータリクラブでは、「ふくふくこども館」がオープンした2014年度から、毎年絵本を贈っています。12年目となることしも57冊の絵本を贈り、こ