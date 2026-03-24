山口県の地酒やキャラクターグッズも買うことができます。大手コンビニエンスストア＝ローソンが県庁内にオープンしました。セレモニーには村岡知事や関係者らが出席し、新店舗のオープンを祝いました。新たにオープンしたローソン山口県庁店は中四国地方で最も広い店舗で、弁当や総菜、日用品などといった通常のローソンと同様のおよそ3500アイテムを取り揃えるほか、37席のイ&#