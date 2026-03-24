ことしで57回目となる防府読売マラソンに向けてきょう（24日）、防府市で主催者による会議が開かれました。次の大会では一部コースの変更が検討されています。防府市役所で行われた会議には、山口陸上競技協会の衛藤会長や防府市の池田市長らが出席しました。去年の大会ではワークナー・デレセ選手が大会新記録となる2時間6分58秒で優勝、また、男子選手2人と女子選手1人がロサンゼルスオリンピックの代表選考レ