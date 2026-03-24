能登半島地震による人口流出が進む中、地域コミュニティのつながりの希薄化が懸念されています。こうした中、人が行きかう場を提供したいと奮闘する一人の住職を取材しました。市堀さん「共に生きる心を被災者のみなさんには取り戻してほしい。強くそう思う」輪島市門前町の興禅寺で住職を務める市堀玉宗さん70歳。語るのは「共に生きる心」の大切さ。震災以降、人口が減少するふるさとで、コミュニティのつながりを維持したいと活