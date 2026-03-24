阪神の元外野手で野球評論家の赤星憲広氏（４９）の妻でタレント・徳原恵梨（３８）が、第１子を妊娠したことを報告した。徳原は２４日、自身のインスタグラムを更新。青天の下咲き誇る桜の花やつぼみのショットなどをアップして「ご報告いつも応援してくださる皆様へ」と書き出し、「私事で恐縮ですが、このたび新しい命を授かりました。」と報告した。「すでに安定期に入っており、有難いことにここまで大きな体調の変化も