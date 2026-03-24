秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ」が２４日、東京・ＴＡＣＨＩＫＡＷＡＳＴＡＧＥＧＡＲＤＥＮで自身２度目の全国ツアー「ＳＨＯＷ―ＷＡ２ｎｄＣｏｎｃｅｒｔＴｏｕｒ２０２６“道”」の最終公演を行った。過去最大規模の会場に約２４００人のファンが集結。フジテレビ系列連続ドラマ「夫婦別姓刑事」（４月１４日開始、火曜・夜９時）の主題歌にも抜てきされたＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳ