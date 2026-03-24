◆第７３回毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル）＝３月２４日、栗東トレセンアルトラムス（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父イスラボニータ）は、栗東・ＣＷコースで体をほぐした。しっかりとした脚さばきで、元気いっぱいだ。野中調教師は「順調ですよ。少しずつ体力もついてきた感じだね」と優しいまなざしを向けた。前走のシンザン記念では、後方から外を回って３着。勝ち馬がインコースをぴったり回