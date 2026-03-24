歌手の倖田來未が２４日に自身のＳＮＳを更新。ヒョウ柄ピンクヘア姿をファンに披露した。倖田はインスタグラムに「本日Ｄｅ−ＣＯＤＥｔｏｕｒＤＶＤＢｌｕ−ｒａｙフラゲ日！！いやー今回のツアーはあーでもないこーでもないが多くてですね。特にウィッグ！！今回山ほど作って、使われなかった子達がたくさんあって、そのうちの携帯に残っていた子達です笑笑」とつづり、ヒョウ柄のデザインが入ったピンク色のウィ