在日中国大使館＝24日午後7時31分、東京都港区24日午前9時ごろ、東京都港区の在日中国大使館の敷地内に男が侵入した。大使館関係者が男を確保し、警視庁が建造物侵入の疑いで逮捕した。警視庁によると、男は陸上自衛隊えびの駐屯地に所属する3等陸尉村田晃大容疑者（23）＝宮崎県えびの市。敷地には村田容疑者が持ち込んだとみられる刃物が落ちていた。けが人はいなかった。村田容疑者は警視庁に対し「大使に意見を伝えようと