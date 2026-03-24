昨年６月に第１子出産を発表した、「ＡＡＡ」メンバーで歌手、女優の宇野実彩子（３９）の最新ショットにファンから絶賛の声が相次いでいる。宇野は２４日、インスタグラムを更新。「なんちゃってバイカー」と書き出し、「私の運動神経では乗れないと思う笑今月のファンクラブオフショです」とハートの絵文字を添えた。この投稿にファンからは「宇野ちゃんかっこよすぎます！」「イケメン実彩子も大好きです」「爆美女実彩