元阪神・赤星憲広氏（４９）の妻でタレント・徳原恵梨（３８）が２４日、インスタグラムを更新。妊娠したことを報告した。徳原の投稿文は以下の通り。「いつも応援してくださる皆様へ私事で恐縮ですが、このたび新しい命を授かりました。すでに安定期に入っており、有難いことにここまで大きな体調の変化もなく、お仕事も相談しながらさせていただいております。⁡『原田伸郎のめざせパーゴルフ３』は４月放送分か