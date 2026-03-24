【漫画】本編を読む漫画家・イラストレーターとして活動する雪のヤドカリさん（@yukinohotel）がおくる『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』は、シリアスとギャグを絶妙に融合させた4コマ漫画。扱うテーマは食や動物ネタ、デスゲームなど、実に幅広く、時には「さすがにねーよ！（笑）」と思わずツッコミたくなるような“ぶっ飛び回”も登場する。例えば「前の奴歩くのおせ〜…」とイライラしている主人公の目の