ＪＲ根岸線を走る石油輸送の貨物列車＝石川町駅米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、ＪＲ貨物は神奈川県内などから内陸部へ向かう石油輸送の貨物列車を増便した。ガソリンなどの在庫不足を補う石油元売りの需要に応え、今月半ばの輸送量は１割近く増加。今後も情勢を踏まえた柔軟な列車運行に備える。県内で石油製品を取り扱う貨物駅は、ＪＲ根岸線の根岸駅（横浜市磯子区）と、私鉄の神奈川臨海鉄道の浮島町駅（川崎市川