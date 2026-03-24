秋元康氏プロデュースの男性６人組昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ−ＷＡ（ショウワ）」が２４日、東京・ＴＡＣＨＩＫＡＷＡＳＴＡＧＥＧＡＲＤＥＮで自身２度目となる全国ツアーの最終公演を開催。アンコールでは、追加公演として５月７日にグループ過去最大規模となる神奈川・パシフィコ横浜国立大ホール（約４０００人収容）で同ツアーの大千秋楽を行うことを発表した。この日は、完売となる約２４００人を動員。大きな歓声