メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋城の木造復元事業を巡る河村たかし・前名古屋市長の職員への発言について、「パラハラには該当しない」との判断です。 3年前の名古屋城の木造復元についての市民討論会で、障害者に対する差別発言があった問題では、市が検証委員会を設置し調査を進めていました。 この調査の中で、河村前市長が名古屋城の木造復元ができなかったことを想定して職員へ「切腹」などと発言し、職員が「