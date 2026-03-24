メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市交通局は、25日から「電気バス」を導入します。静かで、移動が楽な段差のない床が特徴です。 名古屋市交通局が導入するバスは、電気でモーターを動かすEVです。 CO2の排出はなく、従来のバスと比べて静かで振動も少なくなっています。 車体下の部品点数が減り、前から後ろまで床が平らになりました。 乗車しやすく、また車内に段差が無いので足の不自由な人や車いす