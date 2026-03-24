トヨタ自動車の「源流企業」をめぐるTOB(株式公開買い付け)が成立しました。 豊田自動織機は現在はフォークリフトが主力ですが、約100年前に機織り機をつくる企業として誕生したトヨタ自動車の「源流企業」です。 その株式をめぐっては、トヨタの豊田章男会長などが出資する新会社が買い集め、株式市場への上場をやめることを去年6月に発表しました。 短期目線の「もの言う株主」からの“圧力”を回避しつつ、