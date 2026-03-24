東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の25日の天気をお伝えします。午前中はよく晴れましたが、午後は雲が広がりました。朝の最低気温は6℃前後と、この時期らしい気温となりました。日中の最高気温は20℃を超えた所も多く、昼間は上着いらずの陽気となりました。これからの天気です。25日は朝から広く雨となる見込みです。雨は夜のはじめ頃まで続き、傘が手放せない一日となりそうです。朝の冷え込みは