春はカラスの巣作りのシーズン。電柱の巣は停電の原因になるため、撤去作業を行っています。 【写真を見る】中電パワーグリッドがカラスの巣を撤去 去年2月~6月 県内で巣が原因とみられる停電は67件 ｢空のハンガーは置かないように｣ 愛知･清須市 24日、愛知県清須市の住宅街で行われたのは、高さ約12メートルの電柱に作られた、カラスの巣の撤去作業です。カラスは春に巣を作る習性があり、去年、愛知県