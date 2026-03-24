記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月24日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は24日の記者会見で、カメルーンで開かれる世界貿易機関（WTO）閣僚級会議を巡り、同国から発給を受けたビザ（査証）の国籍欄に「中国台湾省」と表記されていたことから会議出席を見送るとした民進党当局の発表について、「一つの中国」原則は台湾地区がWTOに加盟する政治的前提だと指摘した。また会議出