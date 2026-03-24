２３日、米ニューヨーク・ラガーディア空港の出発保安検査場で勤務するＩＣＥ捜査官。（ニューヨーク＝新華社記者／張鳳国）【新華社ニューヨーク3月24日】米国土安全保障省（DHS）と傘下機関の閉鎖に伴い、各地の空港保安システムが深刻な影響を受けていることを受け、トランプ米大統領は移民・税関捜査局（ICE）捜査官を23日から国内空港の警備要員として派遣すると決定した。２３日、米ニューヨーク・ラガーディア空港の出発