東京・上野のサンリオキャラクターズ ガーデンカフェに、春の訪れを感じる期間限定メニューが登場♡いちごをふんだんに使ったアフタヌーンセットや話題のスイーツなど、見た目も味もときめくラインナップが揃いました。推しキャラと一緒に楽しめる可愛いメニューは、お友達とのカフェ時間にもぴったり♪春だけの特別なひとときを満喫してみませんか？ いちご尽くしの贅沢アフタヌӦ