タレントでフリーアナウンサーの森香澄（30）が24日、都内で行われたAIイヤホン「GLIDiCAI+uBuds」発表会に登場。悩み相談する“相手”を明かした。【写真】ノースリーブ姿が美しい！イヤホンをつける森香澄森はイベントで「悩み相談をAIにすることがある」と告白。「人に悩み相談をすると、ダラダラしゃべることがだんだん相手に申し訳なくなる。悩みに興味がないんじゃないか」と理由を説明した。一方、AIは「気を使う必要