はしかの感染が拡大しており、感染者数は去年の同じ時期の4倍以上となっています。【画像を見る】インフルと比較した「はしか」の感染力インフルより強い感染力「はしか」が流行国立健康危機管理研究機構によりますと、3月9日〜15日までの1週間に、全国の医療機関から報告された「はしか」の感染者数は32人。2026年に入って最多となりました。東京で12人、千葉で8人と首都圏で広がりを見せています。街の人「意外に多いなって。ち