21日、ミャンマー第2の都市マンダレーのガソリンスタンドで給油を待つ市民（共同）【ヤンゴン共同】イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、軍事政権下のミャンマーで燃料不足に伴う交通の混乱が起きている。ガソリンやディーゼル燃料のほぼ全量を輸入に頼る軍政は自動車の利用を制限。航空各社にも欠航便が出る中、国軍は抵抗勢力への空爆を続けている。4月に新たな親軍政権が誕生する見込みだが、市民の反発は高まる一