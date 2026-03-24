国土交通省は24日、JR四国に対し、2026〜30年度に計1025億円の財政支援をすると発表した。営業エリアの人口減や施設の老朽化で厳しい経営環境にあるため。30年度までの支援を規定する旧国鉄債務処理法に基づく対応。21〜25年度にも計932億円を支援していた。同省は、31年度時点で経営的に自立することを要請した。訪日客需要の取り込みによる鉄道収入の確保や、赤字路線の扱いに関する沿線自治体との協議も促した。JR四国の2