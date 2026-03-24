元NMB48のメンバーで、現在はファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルを務める上西怜さんの初となるコスプレ写真集が、4月2日イマジカインフォスよりリリース。先行カットが公開されました【写真】上西怜さんがギャルに変身！『S Cawaii!』で連載中の「#れーちゃんこれくしょん」では、大好きなコスプレをテーマに様々な衣装とシチュエーションを披露している上西さん。同写真集は、全編コスプレをテーマにした挑戦的な内容