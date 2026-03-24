海や山の自然に恵まれた千葉県と神奈川県。首都圏からのアクセスもよく、気軽に行ける温泉地として人気を集めています。All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい千葉県・神奈川県の温泉」ランキングを紹介します！【3位までの全ランキング結果を見る】2位：勝浦温泉（千葉県）／92票