グラビアアイドルの秋田そなさんが、週刊SPA!（扶桑社）3月24・31日合併号に登場。人気企画「グラビアン魂」で豊満なボディを見せつけました。【写真】グラマラス秋田美人の秋田そなさん地方出身タレントにとっての誉れ高い仕事の一つが観光大使。地元に貢献できる喜びはさぞや大きいと思われますが、そもそも観光大使になるにはどうすれば？ かくいうグラビアンも、意外な理由で観光大使になったことがあるそうです。ダイナマイト