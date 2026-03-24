20代の女性に性的暴行をした罪などに問われ、裁判に臨んでいる元ジャングルポケットの斉藤慎二被告は3月23日、X（旧Twitter）を更新。自身が販売するバームクーヘンを宣伝しました。【宣伝投稿に「メンタル強すぎ」の声】「今宣伝することか？」斉藤被告は「明日からはコチラです！宜しくお願いします！」とつづり、3枚の画像を投稿。自身のバームクーヘンの販売スケジュールを告知しました。販売時には斉藤被告本人が来店するよう