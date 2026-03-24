「ビームス」と「スターバックス」が展開するファッションとコーヒーのカルチャーを融合させた新たなライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS」は、3月27日（金）から、「EXTRA Collection」第2弾を、「ビームス ライフ 横浜」や「スターバックス公式オンラインストア」などで発売する。【写真】キッズ用を用意！おそろいで使える「トートバッグ」もすてき■今回は「トミカ」に別注今回発売される「EXTRA Coll