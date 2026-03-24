福岡県警早良署は24日、福岡市早良区田村6丁目13番付近の道路上で同日午後0時30分ごろ、徒歩帰宅中の男子児童らが見知らぬ男から「何丁目か？」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は70歳くらいの白髪交じりで黄色の上衣着用。