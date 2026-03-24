トルコのケバブ店で目撃されたのは、どこからか響き渡る異様な音に騒然とする店内。すると次の瞬間、つり天井が大きな音を立てて崩落したのです。店内にいた人たちは果たして無事なのでしょうか？改めて事故直前の映像を確認すると、天井の異変に気付いたスタッフたちが店の外へ逃げたり、別の部屋に移動したりする様子が残っていました。そのわずか数秒後に天井が崩落。現地メディアによりますと、当時店にいた人は全員、間一髪の