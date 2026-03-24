秋田・大仙市で普段、自転車通学の高校生たちが目撃したのは、スタントマンによる事故の実演。壊れた人形を目の当たりにし、声も出ません。新年度に改正道路交通法が施行され、自転車の罰則が強化されるのを前に、身近に潜む危険を知ってもらおうと体験会が開催されました。高校生が乗り込んでいくのは自転車ではなく、車の中。危険な自転車の運転が車の運転席からどう見えるのか、肌で感じてもらうのが狙いです。すると、前を走る