熊本市動植物園で生まれ、多くの人から愛されてきたレッサーパンダの「杏香（あこ）」が、24日、愛知県の動物園に引っ越しました。繁殖のため、愛知県豊橋市の動物園に引っ越すことになったレッサーパンダの杏香（あこ）。3月21日には、今までの感謝と引っ越しの無事を祈って、抽選で選ばれた参加者によるケーキづくりが行われました。感謝の想いを乗せたケーキ。プレゼントされた杏香は、うれしそうに食