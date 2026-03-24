ブラジル・サンパウロで目撃された自動車泥棒の瞬間、そして必死に追いかける持ち主の女性。車内には生後間もない赤ちゃんが乗っていたのです。赤い車で託児所にやってきた女性。7歳の娘のお迎えです。すると、背後から迫る怪しい影が…。Tシャツの男がドアを開け、運転席に乗り込むと車を発進！一瞬の出来事に、女性はぼうぜんとした様子です。しかし、盗まれた車には生後2カ月の息子が乗っていて、女性は慌てて追いかけ始めます