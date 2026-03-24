news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「南米コロンビアの軍輸送機墜落離陸後、数分で…」についてお伝えします。◇炎や煙が上がっているのは、南米コロンビアの墜落現場。壊れた機体の一部が確認できます。地元メディアなどによりますと、コロンビア南部のペルーとの国境付近で23日、軍の輸送機が墜落しました。輸送機には兵士ら125人が搭乗していて、このうち、66人が死亡、数十人がケガをしたということです。事