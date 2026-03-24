◆センバツ第６日▽２回戦中京大中京９―４帝京＝延長１０回タイブレーク（２４日・甲子園）帝京を率いて春１度、夏２度の甲子園制覇を果たした前田三夫名誉監督（７６）が、甲子園のネット裏で見守っていた。試合は延長タイブレークの末に敗れたが、前半の４点のビハインドを５回裏に一気に追いつく粘りを見せた。「展開的には中京大中京。それでもズルズル行くことなく、打線がつないだ。強い時の帝京は、つながりがあっ