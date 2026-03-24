韓国出身のタレントで歌人のカン・ハンナ（４４）が２４日、東京・目黒の大圓寺で、短歌エッセイ「カジョクの歌」（２５日発売、ＫＡＤＯＫＡＷＡ）のヒット祈願を行った。歌を詠んで１３年目になるという。「カジョク」とは韓国語で家族の意味を持つ。「改めて家族の存在、意味を考え直す時間にしたいなと詠み始めた」といい、「エッセイ歌集は珍しい。多くの日本の方々が短歌を詠むきっかけになったり、短歌で想像しづらい部