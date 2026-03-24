東京地検は24日、環境配慮型素材の開発メーカー「TBM」の技術情報を不正に持ち出したとして、警視庁に不正競争防止法違反（営業秘密領得）容疑で書類送検された元社員の男性（58）を不起訴とした。理由を明らかにしていない。男性は2023年6月、同社の技術に関する分析データを持ち出した疑いで昨年8月に書類送検された。地検は同法違反ほう助容疑で書類送検された元社員の男性（35）についても不起訴とした。